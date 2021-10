Rui Rio antevê "crise política grave" com OE2022 e insiste em adiar diretas do PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu esta quinta-feira que as ameaças de chumbo do Bloco de Esquerda e PCP são mais do que "teatro" e que o país pode entrar numa "crise política grave". O líder do PSD pede, por isso, o adiamento das eleições diretas do partido para depois da aprovação do Orçamento do Estado do próximo ano (OE2022)."Estamos na iminência de ter uma crise política grave. O Orçamento do Estado pode não passar. Isso significa que pode haver eleições legislativas antecipadas em Portugal. Qualquer português e militante do PSD entende que é prudente agardarmos pela votação do OE", insistiu Rui Rio, à entrada para a reunião do Conselho Nacional.Rui Rio defende que, antes de se marcarem as diretas para eleger o presidente do PSD, é preciso "verificar se há crise política" nos próximos meses, para o PSD se preparar para um possível cenário de eleições legislativas antecipadas. "Depois podermos marcar tranquilamente as diretas do partido, mas só depois de o OE estar aprovado", reiterou.Analisando o comportamento do Bloco de Esquerda, PCP e do PS , Rui Rio está convicto de que as dificuldades em viabilizar o OE2022 não são "um teatro". "Há uma divergência forte entre o Governo do PS e o BE e PCP. Se depois termina num orçamento não aprovado, não sei. Mas é por não saber que julgo ser prudente o PSD atender a este facto", disse.O presidente do PSD disse ainda que, depois de ter sugerido que as diretas fossem adiadas para depois do OE, recebeu "um conjunto de ataques", alguns "muito pouco nobres", de militantes a acusá-lo de suspender a democracia interna. Rui Rio nega, no entanto, estar agarrado ao poder e puxou pelos galões das autárquicas."Lamento profundamente que depois das eleições autárquicas, em que não averbámos uma vitória aritmética mas uma vitória política, tendo ganho muitas câmaras, incluindo a de Lisboa, já queiram destruir tudo o que o partido conseguiu de impulso político para umas eleições legislativas que podem ser mais breves do que possível", concluiu.O Governo mantém-se em negociações com os partidos à esquerda, mas o BE e o PCP já avisaram que não irão aprovar a proposta de OE2022 como está. A votação na generalidade está marcada para dia 27.