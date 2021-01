Rui Rio critica "medida totalitária de perfil marxista" de suspender aulas à distância nas escolas privadas

Leia Também Ministro esclarece que ensino particular também suspende aulas A proibição de aulas digitais no ensino privado é uma medida totalitária de perfil marxista. Ela nada tem a ver com a defesa do interesse público, muito menos com a defesa da saúde pública. É a esquerda no seu pior. — Rui Rio (@RuiRioPSD) January 22, 2021

Rui Rio recorreu esta sexta-feira à rede social twitter para criticar o Governo pela decisão de proibir as escolas privadas de continuarem com as aulas através dos meios digitais."A proibição de aulas digitais no ensino privado é uma medida totalitária de perfil marxista", começou por escrever o líder social democrata, acrescentando que "nada tem a ver com a defesa do interesse público, muito menos com a defesa da saúde pública"."É a esquerda no seu pior", termina a mensagem publicada no twitter.Recorde-se que ontem o Executivo decretou a "suspensão das atividades educativas e letivas (...) de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro e, pelo menos, até ao dia 5 de fevereiro".Depois de alguns colégios privados terem manifestado a intenção de continuar com o ensino, recorrendo a meios digitais, Tiago Brandão Rodrigues especificou que a medida abragia também o ensino particular."Não há exceções", frisou o ministro da Educação, criticando em seguida a atitude dos privados. "Este ziguezaguear, não digo oportunismo, mas espreitar sempre à exceção ou tentar fazer diferente é o que nos tem causado tantos problemas em termos societais."Ja esta sexta-feira, Tiago Brandão Rodrigues afirmou que o ensino presencial é prioritário e que é preciso evitar "uma sobrevalorização do ensino à distância" após a pandemia da covid-19.Questionado sobre colégios privados que continuam a dar aulas à distância ou a receber alunos para exame, Brandão Rodrigues afirmou que "as regras são claras e é importante que todos os alunos, se assim for possível, possam compensar o tempo de interrupção"."Queremos que os alunos da escolaridade obrigatória, independentemente do subsistema de ensino, possam ter o direito de ter aulas presenciais, as que são possíveis de acomodar, e nesta altura do ano ainda temos essa possibilidade", afirmou.