Rui Rio vence diretas no PSD

Paulo Rangel admitiu a derrota nas eleições diretas para a liderança do PSD, numa altura em que estão já apuradas 277 secções e Rui Rio regista 53,32% dos votos."Foi uma prova de vida muito importante para o partido, que vai ter consequências positivas para o partido nas legislativas", declarou Paulo Rangel. Recusando fazer já uma análise aos resultados, Rangel sublinhou que "agora é preciso concentrar toda a nossa energia" nas legislativas, um processo "que amanhã começa já para o PSD em velocidade cruzeiro"."Com todo o gosto apoiarei o PSD" e "continuarei como eurodeputado a trabalhar em estreita ligação com a liderança do partido", acrescentou.Com este resultado, Rui Rio, que lidera o PSD desde janeiro de 2018, manter-se-á como o 18.º presidente do partido.(notícia em atualização)