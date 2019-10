Com esta garantia, o ministro vai ao encontro dos pedidos que têm sido deixados pela esquerda, que tem avisado que é importante que o Governo não se concentre em ter apenas a aritmética que o impede de cair. O BE tem mesmo lamentado a falta de vontade dos socialistas para se comprometerem com um entendimento prévio à apresentação do programa de Governo, tal como aconteceu em 2015.



Porém, Santos Silva também avisou que será com o seu programa que vai governar: o Executivo vai "responder coerente e sistematicamente aos desafios estratégicos, com o nosso programa e a nossa linha de rumo," disse.



Depois, foi mais longe e responsabilizou a esquerda por uma eventual falta de estabilidade política. "O aviso é que, nesta composição parlamentar, só é possível retirar as condições básicas de governação ao Governo do Partido Socialista através da constituição de uma coligação negativa e contranatura entre o centro-direita e direita e todas as forças à esquerda do PS - e todos sabemos, na maioria parlamentar, que isso seria uma traição ao nosso eleitorado".



Santos Silva fez questão de vincar bem a diferença entre a esquerda e a direita políticas, colocando a direita claramente do lado da oposição, "que se consome nas guerras de alecrim e manjerona entre centristas, conservadores e liberais". Ainda assim, a direita será procurada para os "compromissos e entendimentos alargados" em agendas de longo prazo de políticas públicas, para "garantir a sustentabilidade das orientações de fundo, para além da natural alternância de governos".



Já as restantes forças políticas, os "novos parceiros" ou os "parceiros mais fortes", defendeu que enriquecem a qualidade e aumentam a eficácia da maioria parlamentar.

