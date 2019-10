Esquerda critica programa de Governo "vago" e "sem metas"

No encerramento da discussão do programa de Governo realizado esta quinta-feira, no Parlamento, comunistas e bloquistas deixaram críticas ao conteúdo "vago" e "sem metas", lembrando o Executivo socialista que, sem maioria absoluta, terá de negociar para o concretizar, caso contrário terá a oposição destes partidos.

Jerónimo de Sousa defendeu que no programa de Governo do PS "não se vê cabal resposta aos problemas de fundo do país", sendo este "suficientemente vago e de formulação redonda e abrangente para não se comprometer em concreto em muitas das áreas".



Criticando os constrangimentos impostos por Bruxelas, o secretário-geral do PCP sublinhou que os comunistas "desenvolverão a sua ação, iniciativa e proposta" com base no seu próprio programa, havendo disponibilidade para todas as medidas e políticas "que correspondam a direitos e aspirações dos trabalhadores e do povo".



Já "todas e quaisquer medidas contrárias aos seus interesses" contarão com a "firme oposição" dos comunistas, avisou Jerónimo.



A coordenadora do Bloco de Esquerda não destoou. Catarina Martins frisou que sem maioria absoluta, "a concretização do programa de Governo depende de negociação".



Negociação essa para a qual os bloquistas estão disponíveis. Contudo, Catarina Martins deixou uma exigência: "O Governo tem a responsabilidade de assumir e esclarecer as suas metas para a legislatura".