" Em matéria de rendimentos prediais, isentamos a tributação para quem coloque os imóveis em regime de arrendamento acessível ou faça contratos sem precariedade," começou por recordar. Mas "para quem não o faz, e tem o direito a não o fazer, é provável que o englobamento venha a traduzir-se num agravamento de impostos," admitiu o primeiro-ministro.



O BE tem vindo a defender - e está no seu programa eleitoral - o englobamento dos rendimentos prediais, bem como o de capitais, com os rendimentos do trabalho de forma obrigatória. Neste momento, é facultativo, o que permite optar pela solução que resulte no pagamento de menos imposto.



Já sobre o aumento da progressividade do IRS, Costa repetiu que o objetivo é beneficiar as famílias de classe média, que ainda não beneficiaram da subida do mínimo de existência e que não viram grande benefício com o aumento do número de escalões feito até ao momento.



Ainda assim, recusou entrar num "leilão de redução de impostos," defendendo uma vez mais que o aumento da carga fiscal sentido na anterior legislatura se ficou a dever à subida das contribuições sociais para a Segurança Social (Costa diz que estão a aumentar a ritmo recorde de 9%), devido ao aumento do emprego.



Na apresentação do Programa de Governo, o primeiro-ministro também já tinha reafirmado que quer aumentar as deduções em função do número de filhos.

