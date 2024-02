"Se o PS perder e não conseguir formar maioria, liderará a oposição", diz Pedro Nuno Santos

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, afirmou esta sexta-feira que, se o seu partido perder as eleições legislativas ou não formar uma maioria, irá liderar a oposição, salientando que "não existe para suportar governos do PSD"."Se o PS ganha as eleições ou consegue formar uma maioria, governa. Se o PS perde as eleições e não consegue formar uma maioria, liderará a oposição", declarou Pedro Nuno Santos no início do debate que o opôs ao co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, na RTP1.O líder socialista salientou que a sua posição sobre esta matéria "foi sempre a mesma" e acrescentou que o "pior serviço" que se faria à democracia era ter "uma governação com o PS e o PSD comprometidos com essa mesma governação, deixando a oposição, ou a liderança da oposição, para o Chega e a extrema-direita"."Isso não vai acontecer connosco", afirmou.Pedro Nuno Santos reiterou que "é praticamente impossível que o PS suporte um Governo do PSD"."Até porque a visão que nós temos da sociedade é distinta. O que está em causa nestas eleições é uma visão da sociedade, do estado social, do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que nos distancia profundamente", referiu.Pedro Nuno Santos defendeu que "é preciso respeitar as escolhas populares" e, "se o PS não for escolhido para liderar um Governo, o PS respeitará a decisão popular e estará na oposição a liderar a oposição"."Isso significa cumprirmos o nosso mandato e a relação de confiança que nós queremos construir com o eleitorado. O PS não existe para suportar governos do PSD. No entanto, nós não temos nenhuma perspetiva de que o PS não vá ganhar as eleições", ressalvou.Já interrogado sobre o que é que espera do PSD caso o PS ganhe as eleições mas não tenha maioria, o líder socialista respondeu: "O PS, se ganhar as eleições, procurará uma solução de Governo para governar"."Se nós não conseguirmos, não vamos conseguir governar, não vamos governar", afirmou.Já relativamente ao anúncio do PS/Açores de que não vai votar a favor do Programa de Governo da coligação PSD/CDS-PP/PPM na região autónoma, Pedro Nuno Santos considerou haver uma situação "de dois pesos e duas medidas" entre "a pressão" que se coloca ao PS quanto a uma eventual viabilização de um Governo minoritário e ao PSD.Pedro Nuno Santos disse não se lembrar de, em 2020, "quando o PS nos Açores ganhou as eleições, ninguém ter pressionado o PSD/Açores a viabilizar um Governo do PS", salientando que, nessa altura, o PSD/Açores, "escolheu governar com o apoio do Chega"."Teríamos esta situação fantástica, extraordinária para o PSD: o PSD quando perde as eleições, governa com o Chega. O PSD, quando ganha as eleições, está à espera que o PS suporte o Governo", disse.