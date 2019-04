De acordo com uma nota do gabinete de João Pedro Matos Fernandes, o pedido de demissão foi feito a partir da Costa Rica, onde o secretário de Estado se encontrava "em representação do Governo português".



Na missiva, Carlos Martins justificava o pedido de demissão com o facto de esta polémica poder prejudicar o executivo e o PS.



"Entendo que o assunto pode prejudicar o Governo, o Partido Socialista e o senhor Primeiro-Ministro. Com a mesma honra que determinou a minha aceitação de funções governativas, entendo, nesta hora, pedir a minha demissão ao senhor Primeiro-Ministro e ao senhor ministro", referia.



"Ao longo destes anos, enquanto secretário de Estado do Ambiente, agi sempre por critérios de boa fé e procurei dar o meu melhor para atingir os objetivos do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Energética", escreveu ainda Carlos Martins na carta de demissão.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu esta quinta-feira posse ao novo secretário de Estado do Ambiente.



Na cerimónia da tomada de posse, que decorreu ontem à tarde no Palácio de Belém, em Lisboa, estiveram ainda o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.



António Costa - que na sessão de cumprimentos manteve uma conversa mais prolongada com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o juiz conselheiro António Joaquim Piçarra - ficou no Palácio de Belém depois da cerimónia para a reunião semanal com o Presidente da República.



De ministros do Governo, para além do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, estiveram ainda a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e o ministro da Administração Interna, Miguel Cabrita.



Natural da Figueira da Foz, onde nasceu em 1958, João Ataíde das Neves é licenciando em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-graduado em Direito do Setor Empresarial do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e participou no Programa de Capacitação Avançada de Líderes, orientado pela Nova School of Business and Economics.

João Ataíde Neves, o novo secretário de Estado do Ambiente, já renunciou ao cargo de presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Ao mesmo tempo suspende o mandato como presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, avança o jornal Expresso.O seu antecessor, Carlos Martins, pediu a demissão no final da semana passada, depois ter sido noticiado que nomeou o primo Armindo Alves para adjunto do gabinete. Armindo Alves já se tinha demitido no dia anterior.