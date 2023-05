Sedes Lisboa debate habitação na posse de Miguel Pinto Luz como seu presidente

O tema da habitação vai ser debatido esta quarta-feira, 10 de junho, na cerimónia de tomada de posse da mais recente delegação distrital da Sedes, a Sedes Lisboa.A Sedes Lisboa vai ser presidida por Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD.Na cerimónia, que decorrerá no Centro Cultural de Cascais, realizar-se-á um debate sob o tema "Habitação em Portugal no Sec. XXI" que conta como oradores com António Ramalho, ex-CEO do Novo Banco, Fernando Santo, Ex-Bastonário da Ordem dos Arquitetos, Vitor Reis, Ex-Presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e Vera Gouveia Barros, membro do Observatório Sedes Sustentabilidade e Equilíbrio Intergeracional.O evento inclui ainda uma homenagem a Alexandre Patrício Gouveia, que faleceu em março.Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, e Álvaro Beleza, presidente da Sedes, marcam presença na cerimónia.