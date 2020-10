Sondagem: Bloco reforça-se com braço de ferro no Orçamento

Os bloquistas são o partido que mais sobe no barómetro da Intercampus medido já em plena fase de negociação do Orçamento do Estado. A CDU é a força política que mais cai face a setembro e fica agora no patamar de CDS e PAN. PS e PSD registam pequenas subidas.

