Sondagem: PSD não está pronto para governar e Marcelo menos popular

Se houvesse eleições antecipadas e o PSD tivesse de governar, o partido liderado por Luís Montenegro não estaria preparado, indica um barómetro político da Aximage para o DN TSF . Quase dois terços dos inquiridos (63%), incluindo muitos eleitores sociais-democratas (44%) consideram que o PSD não teria condições para substituir o PS.Antes que uma hipótese dessas se colocasse seria necessário que a crise política resultasse em eleições antecipadas, o que a maioria dos inquiridos também não deseja: 58% concordam com a decisão do Presidente da República de não dissolver o Parlamento (25% concordam, 33% concordam totalmente), de acordo com o barómetro. Ou seja, três vezes mais do que aqueles que discordam (18% - 11% discordam e 7% discordam totalmente).Já a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de ainda estar em patamar positivo, também já teve melhores dias, estando mesmo, segundo a sondagem, no ponto mais baixo desde que se tornou Presidente da República.O barómetro - que se baseia em 805 entrevistas feitas entre 10 e 14 de janeiro, mostra que o saldo entre notas positivas e negativas é de 10 pontos (45% contra 35%), bem longe dos 46 pontos que tinha há menos de um ano, em abril do ano passado (as notas positivas desceram de 64% para 45% e as negativas aumentaram de 15% para 35%).