Sondagem: Ventura volta aos 10% e tira marca histórica a Marcelo

As descidas na sondagem da Intercampus do atual Presidente República e da potencial candidata Ana Gomes são capitalizadas pelo já candidato André Ventura, do Chega, que duplica para 10% as intenções de voto.

Sondagem: Ventura volta aos 10% e tira marca histórica a Marcelo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.