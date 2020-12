Tancos: Marcelo convicto de que Azeredo Lopes não sabia do reaparecimento das armas

Leia Também Marcelo espera segundo mandato mais difícil mas sem crise política em 2021

Em entrevista à TVI, Marcelo Rebelo de Sousa falou cerca de dez minutos sobre o caso de Tancos, considerando que no plano judicial "vai haver uma decisão que vai ser mais rápida do que se temia" e desvalorizando as alegações do Ministério Público sobre o seu anterior chefe da Casa Militar, o tenente-general João Cordeiro.Questionado se em algum momento se sentiu enganado pelo ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, o chefe de Estado respondeu: "Não, porque o senhor ministro da Defesa, nunca, nos múltiplos contactos que tivemos sobre Tancos, me deu o mínimo sinal - e digo o senhor ministro da Defesa como o senhor primeiro-ministro, com quem falei de Tancos 'n' vezes - de que sabia o que se tinha passado relativamente a Tancos"."Não sabia, eu fiquei com a convicção sempre de que ele não sabia, nem antes nem durante o furto das munições, que ia haver o furto e como é que foi o furto, nem que iam ser achadas as munições no momento em que foram achadas", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente da República relatou, em seguida, que quando leu a notícia da agência Lusa sobre o reaparecimento do material militar furtado de Tancos, no dia 18 de outubro de 2017, observou para si próprio: "Olha que coincidência temporal esta. No momento em que temos um problema enorme, que foi o dia do grande problema da segunda vaga de fogos e que culminou no pedido de exoneração da senhora ministra da Administração Interna [Constança Urbano de Sousa] e na remodelação feita pelo senhor primeiro-ministro, de repente, onde havia duas frentes, passou a haver uma só frente"."Mas que coincidência. Para quem é crente, é a providência divina, para quem não é crente, é um acaso muito curioso, pensei para comigo. Eu sou crente, portanto, dou o benefício da dúvida à providência divina", considerou Marcelo Rebelo de Sousa.