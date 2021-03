Tarifa social da internet deverá ter critérios semelhantes aos da eletricidade e luz, diz Governo

O secretário de Estado para a Transição Digital avançou hoje, em Lisboa, que os critérios de elegibilidade para a tarifa social da internet devem ser equivalentes aos das tarifas sociais da eletricidade e da água."Estamos a pensar em critérios de elegibilidade equivalentes aos da tarifa social da eletricidade e da água", afirmou André Azevedo (na foto), em resposta aos deputados na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e habitação, reiterando que esta tarifa deve estar em vigor em julho.O governante considerou ainda que a tarifa social para a internet "é uma medida estratégica e relevantíssima" para eliminar a exclusão de algumas pessoas no acesso ao digital, vincando ser indesejável a existência de pessoas à margem deste processo por razões económicas.André Azevedo disse que, neste âmbito e para a construção do diploma, o executivo teve em conta o código europeu das comunicações eletrónicas, que prevê a possibilidade desta tarifa, bem como os mecanismos em vigor noutros países."Estamos numa fase muito adiantada da produção do diploma legislativo que vai materializar esta medida", sublinhou.