Três episódios de discórdia entre o tribunal e os poderes executivos

A tensão começou no início de 2019, quando o Tribunal de Contas recusou o visto prévio a um projeto de renda acessível da Câmara de Lisboa. Depois, agudizou: Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, criticou também a recusa do visto prévio para a reconversão do antigo Matadouro Industrial de Campanhã. Mais recentemente, juntou-se um ministro.