Trump deixa Casa Branca com menos 500 milhões na sua fortuna pessoal

Donald Trump, o presidente cessante dos Estados Unidos, deixará Washington com menos 500 milhões de dólares na sua fortuna, face ao dia em que pisou pela primeira a Casa Branca.De acordo com o índice de milionários da Bloomberg, Trump teria uma fortuna avaliada em 3 mil milhões de dólares, em 2016, e termina o seu mandato com uma fortuna de 2,5 mil milhões de dólares.

Leia Também Trump concede mais de 140 perdões e comutações de pena a poucas horas de sair da Casa Branca

Trump Organization, que é gerida pelos seus filhos Eric e Don Jr., tem estado a lutar contra as consequências devastadoras da pandemia antes mesmo do ataque ao Congresso norte-americano.Apesar da subida nos preços das ações e dos seus próprios cortes de impostos, os seus edifícios estão sobrecarregados com dívidas de mais de mil milhões de dólares.E tentar refinanciar esta dívida significaria encontrar credores e empresas dispostas a trabalhar com o ex-presidente que sofreu um "impeachment" duas vezes, algo que não está na agenda da empresa.A tomada de posse de Joe Biden acontece na tarde desta quarta-feira. Trump não vai marcar presença.