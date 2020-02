pic.twitter.com/JDS4zUXXJG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020



Como esperado, a maioria republicana votou contra a desituição do presidente norte-americano, com apenas um senador - Mitt Romney, pelo estado de Utah - a considerar Trump "culpado" por abuso de poder ao lado de democratas. Na votação ao segundo artigo, o de obstrução ao Congresso, todos os 52 senadores republicanos consideraram Trump "inocente" e os 47 democratas consideraram o presidente norte-americano "culpado".



Ao longo do processo de impeachment, Donald Trump tinha repetido que tudo não passava de uma "caça às bruxas" destinada a prejudicar a sua campanha para reeleição nas presidenciais de novembro próximo.



O presidente norte-americano, Donald Trump, já reagiu esta quarta-feira ao resultado das votações dos dois artigos pelo qual era acusado no Senado, com a maioria republicana a colocar um fim ao seu processo de impeachment.No Twitter, Trump partilhou um vídeo no qual surge como capa da revista TIME e promove a sua campanha como presidente norte-americano, desde as eleições de 2020 até se tornar presidente "4EVA" - sugerindo que será presidente para sempre.