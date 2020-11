Trump sem mãos a medir para salvar reeleição

Com o lugar de futuro presidente dos Estados Unidos ainda em jogo e os resultados já apurados a atribuírem favoritismo a Joe Biden, Donald Trump passou de uma campanha eleitoral agressiva para uma campanha judicial não menos intensa. A equipa do ainda presidente dos EUA iniciou uma ofensiva litigiosa em estados decisivos onde a contagem de votos ainda prossegue, com alegações de fraude e irregularidades procedimentais.





