Twitter bloqueou conta de Ventura após publicação contra Cabrita

O Twitter "cancelou" temporariamente a conta de Twitter de André Ventura, o líder populista do partido Chega, depois deste ter feito uma publicação em que dizia, na sequência de uma pena aplicada a um polícia, ter vontade de que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, fosse decapitado.A rede social restringiu "temporariamente algumas das funções" da conta de Ventura devido a uma "violação das regras" do Twitter, que assim decidiu punir o deputado populista com uma limitação da sua conta por um período de 12 horas. Assim sendo, André Ventura fica impedido de fazer novos tweets, retweets e de passar a seguir outros utilizadores.Em causa está um tweet em que o líder do Chega reage à suspensão da pena inicialmente imposta ao PSP Manuel Morais em virtude deste ter escrito, na sua conta de Facebook, que André Ventura é uma "aberração" e de ter defendido a "decapitação" de racistas. Manuel Morais diria depois que a sua afirmação era em sentido figurado."Se é assim que vive a III República, eu também acho que Eduardo Cabrita devia ser decapitado!", escreveu Ventura.Ao Público, Ventura confirmou o "castigo" e, citado pelo Observador, lamenta o que considera ser "verdadeira censura do século XXI que só funciona para um lado". Acrescenta ainda ter pena que não seja aplicado "o mesmo critério para as publicações que ameaçam e ofendem o deputado".De acordo com fonte do Ministério da Administração Interna à Lusa, o ministro Eduardo Cabrita decidiu suspender a execução da pena do polícia Manuel Morais.