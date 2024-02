Ventura remete para o PSD "teste do algodão" sobre futuro político nos Açores

Leia Também Nuno Melo garante que único Governo que PSD e CDS-PP vão viabilizar é da AD

O presidente do Chega reiterou a disponibilidade do seu partido para um acordo de governo nos Açores e considerou que agora o "teste do algodão" é do PSD, atirando a responsabilidade para os sociais-democratas."Desde a noite eleitoral, coerência nos seja dada, dissemos estamos disponíveis, queremos conversar e vamos chegar a uma solução de estabilidade. o PSD naquela noite preferiu pôr-se nas mãos do PS e dizer que o PS tem o dever de sustentar o governo. Luís Montenegro está equivocado, o teste do algodão não é do Chega, é do PSD, se prefere um governo de direita ou um governo de esquerda", afirmou.Falando aos jornalistas em Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa, André Ventura recusou que o Chega esteja "entre a espada e a parede" e afirmou que a responsabilidade está "do outro lado", na coligação PSD/CDS-PP/PPM, que venceu as eleições regionais na semana passada, sem maioria absoluta.André Ventura insistiu que existem "conversas informais nos Açores sobre esta matéria" que "estão a evoluir", depois de o presidente do PSD ter dito no sábado que "não existe" nenhuma negociação nos Açores, e "não vale a pena sonhar com ela".Sobre as eleições legislativas de 10 de março, o líder do Chega aproveitou para desafiar o líder do PSD, Luís Montenegro, a "responder a uma questão básica que é se houver uma maioria de direita, mas o PS tiver mais votos que o PSD ou que o Chega, se o PSD vai aceitar formar um governo de direita ou se vai viabilizar um governo do PS, deixar o PS governar"."O líder do PSD tem de dizer o que vai fazer, não dizer nada é um mau prenúncio para a democracia e mostra alguma cobardia política", considerou.Falando aos jornalistas durante uma iniciativa no âmbito da pré-campanha para as eleições legislativas de 10 de março, o presidente do Chega considerou "particularmente irónico" que a "grande medida" do PS para a habitação seja um aumento da despesa dedutível no IRS com encargos de arrendamento, quando o líder socialista foi responsável por esta pasta.André Ventura defendeu que "se não trouxer mais nada hoje do que um aumento de deduções 50 euros é uma falha muito grave" uma vez que "Pedro Nuno Santos tinha prometido que daria habitação para todos".O PS prevê no seu programa eleitoral, que será hoje apresentado, aumentar 50 euros todos os anos a despesa dedutível com encargos de arrendamento em sede de IRS, até atingir 800 euros em 2028, segundo avançou à agência Lusa fonte oficial socialista.