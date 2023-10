Zelensky aceita convite de Marcelo para visita a Portugal

O presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, aceitou o convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para visitar Portugal.As autoridades ucranianas "confirmaram que o Presidente ucraniano aceitou o convite do Presidente da República para visitar Portugal", pode ler-se numa nota publicada esta quinta-feira na página oficial da Presidência da República.

Ainda não é conhecido o dia em que o encontro ocorrerá, estando "as respetivas equipas a trabalhar na data".





O convite a Zelensky foi endereçado por Marcelo no final de agosto, durante uma visita de dois dias à Ucrânia. "O que posso dizer neste momento é que tenho esperança de o ver mais rapidamente do que pensava em Portugal", afirmou na altura o chefe de Estado português à comunicação social.Trata-se da primeira vez desde o início da guerra que o líder ucraniano visita Portugal, mas, a 21 abril, Zelensky discursou na Assembleia da República através de uma vídeochamada.A visita acontece numa altura em que União Europeia (UE) analisa a adesão da Ucrânia ao bloco europeu. No domingo, oSegundo o Financial Times, a adesão de mais nove países à UE, entre os quais a Ucrânia, poderá custar aos 27 Estados-membros mais de 250 mil milhões de euros e cortar em um quinto os subsídios para a agricultura.