Zelensky considera inaceitável prolongamento das restrições aos cereais ucranianos

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou esta segunda-feira "inaceitável" a eventualidade de um prolongamento das restrições à exportação dos cereais ucranianos na União Europeia, como pretendem cinco Estados vizinhos para protegerem os seus agricultores."Qualquer extensão das restrições é absolutamente inaceitável e francamente antieuropeia. A Europa tem a capacidade institucional de agir mais racionalmente em vez de fechar a fronteira a uma mercadoria particular", disse Zelensky, durante a sua intervenção diária difundida nas redes sociais.Zelensky disse esperar que "a parte europeia cumpra as suas obrigações" quando as restrições existentes expirarem, em 15 de setembro.Polónia, Bulgária, Hungria, Eslováquia e Roménia anunciaram na quarta-feira que assinaram uma declaração comum, em que pedem à Comissão Europeia o prolongamento o embargo às importações de cereais ucranianos nos seus territórios até ao final do ano.Em junho, a Comissão anunciou que estas restrições poderiam ser prolongadas até 15 de setembro, apesar da oposição de Kiev e das resistências entre os Estados-membros.Face ao afluxo de produtos agrícolas ucranianos, depois do levantamento do embargo pela União Europeia, em maio de 2022, estes Estados vizinhos da Ucrânia interditaram unilateralmente, em meados de abril, as importações para conte a saturação dos seus silos e a queda dos preços locais.