26.09.2021

PS constituiu-se "mais uma vez como grande referência no poder local democrático", diz José Luís Carneiro

O PS é o primeiro partido a reagir às projeções que apontam para uma nova vitória do PS nas autárquicas, no que toca a número total de votos conseguidos. Para o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, as projeções revelam a confiança dos portugueses no projeto político socialista para o país e, sobretudo, para o poder local.



"O PS, de acordo com todos os indicadores, volta a ganhar as eleições autárquicas e constituiu-se mais uma vez como grande referência no poder local democrático, como o maior partido nas autarquias, municípios e freguesias", referiu aos jornalistas, numa primeira reação às projeções, feita aos jornalistas na sede do PS em Lisboa.



"O PS ganha estas eleições pela terceira vez consecutiva, o que é digno de um sublinhado especial. É um partido que ganha consecutivamente as eleições pelo contributo e reconhecimento que lhe é conferido por todas as portuguesas e portugueses em função do todo o seu projeto de desenvolvimento do país e das comunidades locais", acrescentou.



As sondagens apontam, no entanto, para que o PS perca dois importantes concelhos no país: Coimbra e Figueira da Foz.



Em Lisboa, onde as sondagens dão vitória ao socialista Fernando Medina (mas sem maioria), o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, diz que a candidatura do PS mantém "serenidade e confiança até ao fim". "Viva Lisboa, vamos à vitória", referiu.