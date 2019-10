Afluência às urnas abaixo de 40%. Votaram menos 125 mil pessoas até às 16h00

Até às 16h00 a afluência às urnas era de 38,59%. Comparando com 2015, o número de pessoas a votar baixou em mais de 125 mil.

A afluência às urnas nas eleições legislativas deste domingo, até às 16:00, era de 38,56%, anunciou a secretaria geral do Ministério da Administração Interna.



À mesma hora do dia das legislativas de 2015 a afluência era bem superior: 44,38%.





Até às 12:00 a afluência também era inferior face a 2015 (18,83% vs 20,65%), mas a distância alargou-se até às 16:00, o que sugere que vai ser batido um novo recorde na abstenção em legislativas (no Continente faltam apenas três horas para fechar as urnas).

E o aumento considerável do número de eleitores recenseados não explica esta descida expressiva nas afluências às urnas. Nestas eleições são 10.810.662 os eleitores recenseados e há quatro anos eram apenas 9.682.553.

Até às 16:00 votaram cerca de 4,17 milhões de portugueses, enquanto em 2015 tinham votado perto de 4,3 milhões. A diferença é superior a 125 mil.

Conforme escreve o Negócios, há já três eleições seguidas a taxa de abstenção tem vindo em crescendo, atingindo níveis recorde em cada uma das três últimas legislativas, fixando-se sempre acima dos 40%.

Tendo em conta que até às 16:00 o número de votantes baixou mais de 100 mil e o número de eleitores recenseados aumentou em mais de 1 milhão, as legislativas de 2019 devem ficar marcadas por um novo recorde da abstenção.