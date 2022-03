Apuramento dos votos do círculo da Europa só deverá terminar depois da meia-noite

Os trabalhos da assembleia de apuramento geral, de contagem dos votos do círculo da Europa, não deverão estar terminados "antes da meia noite, duas da manhã", antecipa o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Segundo João Tiago Machado, os trabalhos deverão terminar já noite dentro, "à semelhança do que tem acontecido em atos eleitorais anteriores". No dia de ontem foram contados os votos de cerca de quatro dezenas de mesas, para hoje está prevista a contagem de mais uma centena. À medida que vão terminando a contagem, os resultados das mesas vão sendo publicados, em editais, mas o apuramento final só ficará concluído quando todas estiverem devidamente vistas. Em janeiro, terminaram já perto das cinco da manhã, lembra João Tiago Machado.

Leia Também Voto antecipado: quem pode aderir e como

António Costa está à espera de saber os resultados finais da votação do círculo da Europa para apresentar a Marcelo Rebelo de Sousa a lista de nomes que hão-de integrar o novo Governo.

Esta terça-feira, o presidente da República admitia que a contagem terminasse pelas oito da noite. "Terei audiência com o primeiro-ministro e [os nomes dos ministros] podem perfeitamente ser divulgados amanhã à noite. Veremos a hora da noite", afirmou ontem durante a tarde, à margem de uma iniciativa cultural, no Palácio de Belém.

Antes do encontro com Marcelo, António Costa reúne, pelas 20 horas, com o grupo parlamentar do PS. Não deverá adiantar já a lista de ministros, mas vai avançar quem será o candidato do PS a presidente do Parlamento, o candidato a líder parlamentar e, também, quem será o secretário-geral adjunto do PS.

Votos nulos continuam em número elevado

A contagem de votos que está a ser feita pela assembleia de apuramento geral revela que continua a haver muitos nulos por faltar a cópia do cartão de cidadão, revelou o porta-voz da CNE. "Há muitas pessoas que continuam a não colocar a cópia do cartão de cidadão, o que é sem dúvida o maior fundamento para os votos nulos" encontrados até agora, explica João Tiago Machado.

Esta, recorde-se, foi a causa do problema que levou a que a votação tivesse de ser repetida no círculo da Europa. Desta vez, porém, os votos não chegam juntos, pelo que, "recebendo tudo separado", não há qualquer "contaminação" de votos bons e votos nulos, explica o responsável.

O que é certo, porém, é que os votantes continuam, em muitos casos, a não incluir a cópia do cartão, como manda a lei. Os editais já afixados, de mesas onde a contagem há está terminada, mostram que há casos em que mais de um quarto dos votos são nulos por esta razão.