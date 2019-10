Ao final da noite, o PS anunciou que vai apresentar uma queixa-crime por difamação contra o autor das afirmações e uma "contra terceiros"



A carregar o vídeo ...

Recorde-se que António Costa exaltou-se e chamou "mentiroso" ao popular numa arruada no Terreiro do Paço, em Lisboa. O idoso acusou o primeiro-ministro de ter ignorado o País e de "ter gozado merecidas férias" enquanto morriam pessoas na tragédia dos incêndios, em junho de 2017."Isso é mentira (...) no dia 18 de junho eu estava lá. Mentiroso provocador", respondeu o líder dos socialistas no último dia de campanha das eleições legislativas, que irão decorrer já no próximo domingo, dia 6.