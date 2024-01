Livre sonha com geringonça no Governo e quer combate firme à extrema-direita

, e assumiu-se este fim de semana como uma "força de bloqueio" contra a extrema-direita, principal alvo de críticas no 13.º Congresso.Dez anos depois do congresso fundador do Livre, sob o lema "Fazer Pontes", o partido voltou ao sítio onde tudo começou, o auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto, desta vez para assinar "Um contrato com o futuro".Não é novidade que o Livre deseja e sempre desejou uma união à esquerda, antes até do acordo parlamentar de 2015 -- do qual não fez parte por ter falhado a eleição de deputados -- mas, houve até quem admitisse integrar um executivo."Os primeiros meses de governação terão que ser dedicados à reposição da justiça social em setores tão essenciais como a educação, saúde e a segurança. Os primeiros meses terão também que ser dedicados aos problemas da habitação", elencou no primeiro dia dos trabalhos Isabel Mendes Lopes, a 'número dois' na lista por Lisboa às legislativas.Momentos depois, o fundador Rui Tavares subiu ao púlpito para a sua primeira intervenção e avisou a esquerda de que "não é preciso inventar a roda" no que toca a acordos pós-eleitorais: "O caminho é o das melhores práticas europeias em que existem governos sustentados por vários partidos e que funcionam com base num programa negociado."O dirigente do Livre insistiu na necessidade de um acordo escrito, que "seja escrutinado", mas também multilateral, ou seja, quebrando a lógica de funcionamento da última 'geringonça', na qual cada partido negociava individualmente com o PS., que está a "sequestrar" a direita tradicional, e se assume como uma ameaça à democracia que celebra este ano o seu cinquentenário."Cabe ao Livre estar na primeira linha da renovação do contrato que há quase 50 anos fizemos com a democracia", defendeu Teresa Mota, que partilha com Rui Tavares o cargo de porta-voz do Livre e é cabeça-de-lista por Braga, mensagem acompanhada pelo 'número um' por Santarém, Pedro Mendonça: "Quem vem prometer limpar, mente, vem conspurcar, vem andar 50 anos para trás."O cabeça-de-lista pelo Porto, Jorge Pinto, definiu o Livre como uma "força de bloqueio" contra a extrema-direita, e Paulo Muacho, que lidera a lista por Setúbal, animou a sala com uma garantia: ", já os derrotámos milhares de vezes e vamos continuar a derrotar, uma e outra vez, as vezes que forem preciso".No encerramento, Tavares alertou que "as democracias e as repúblicas perdem-se" e avisou as forças políticas presentes de que vai ser necessário ter "uma conversa muito séria para que esta democracia tenha mais 50 anos".Quanto a medidas do programa eleitoral para as legislativas de março, aprovado com 95% de votos a favor, o Livre propõe umTavares traçou como prioridade para a próxima legislatura a erradicação da pobreza, reforçando apoios sociais como o abono de família, o Complemento Social para Idosos (sem concretizar valores) e sugeriu estudar a criação de um novo instrumento denominado "herança social".A ideia é permitir que um jovem entre os 18 e 35 anos possa ter acesso a uma quantia para investir na sua educação, abrir um negócio ou pagar a entrada de uma casa, valor que pode ter origem na taxação de "grandes heranças" ou através da rentabilização de certificados de aforro.O partido mostrou-se unido à volta do seu programa, num debate que decorreu praticamente sem críticas, e no qual o único ponto de discórdia foi a eliminação ou não da disciplina de Educação Moral e Religiosa do currículo das escolas públicas -- medida que acabou por se manter no documento final.Os apelos à união da esquerda, esses, ficaram sem resposta, com o membro do Secretariado Nacional do PS João Torres a evitar esclarecer a questão e os dirigentes de BE, PCP, PEV ou até do PAN a sair do congresso sem declarações à imprensa.