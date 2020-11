Nova sondagem dá liderança de 45 pontos a Marcelo nas Presidenciais

Marcelo Rebelo de Sousa deve ganhar as eleições Presidenciais à primeira volta, segundo a mais recente sondagem, realizada pela Aximage para a TSF e JN, que lhe atribuiu 62,5% das intenções de voto.

A uma distância de 45 pontos percentuais do atual chefe de Estado, que ainda nem sequer anunciou a recandidatura ao cargo, surge Ana Gomes (17,2%). Em terceiro, a quase dez pontos da ex-eurodeputada socialista, está André Ventura (7,6%).

Face ao estudo feito em meados do mês passado pela Intercampus para o Negócios e CM, Marcelo parece conseguir alargar a vantagem na frente e afastar assim o cenário de uma segunda volta. Só dentro de uma semana é que o PS vai anunciar a posição do partido na corrida a Belém.

No inquérito divulgado esta segunda-feira, 2 de novembro, Marisa Matias recolhe 4,7% das preferências, abaixo do resultado alcançado em 2016. O candidato da CDU, João Ferreira, surge empatado com o da Iniciativa Liberal (1,6% e 1,5%, respetivamente). Tino de Rans aparece pela primeira vez (0,3%), a fechar a sondagem.