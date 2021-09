PS e PSD querem tirar hegemonia a Moreira

Nem o processo Selminho, no qual Rui Moreira é arguido, parece interferir na vantagem que o atual presidente da Câmara do Porto tem na corrida à liderança daquela que é a segunda autarquia mais importante do país. Moreira foi o primeiro independente a conquistar o município. Até então, o executivo camarário esteve sempre nas mãos de partidos. Nas últimas eleições locais, em 2017, Moreira obteve a maioria

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...