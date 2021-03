Sondagem: Maioria dos portugueses não quer adiar eleições autárquicas

Quase dois terços dos inquiridos pela Intercampus discorda do adiamento das eleições autárquicas proposto por Rui Rio. Quanto ao confronto lisboeta entre Medina e Moedas, as apostas vão claramente para uma vitória do socialista.

