Vitória no Congresso dá novo fôlego ao PSOE mas caminho ainda é longo

A eleição para a mesa do Congresso marcada para esta quinta-feira era o primeiro grande desafio para os socialistas do PSOE e foi superado com sucesso. Depois de vários choques com os separatistas catalães do Junts, o partido fundado por Carles Puigdemont, chegou a acordo com o PSOE e votou favoravelmente à eleição da socialista Francina Armengol para liderar o Congresso.





