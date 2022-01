À terceira foi de vez: a tão desejada maioria tornou-se realidade

O início da noite ainda era de grande incerteza sobre os resultados. Todas as sondagens apontavam para um resultado renhido. Um taco a taco entre António Costa e Rui Rio, mas logo às 20 horas, com as projeções das televisões, começou a desenhar-se uma vitória folgada para o PS e com possibilidade de maioria socialista, uma realidade que parecia distante há escassos dias.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...