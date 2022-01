Cotrim de Figueiredo promete oposição "constante e implacável"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Portugal está hoje mais liberal" frisou Cotrim de Figueiredo que ultrapassa a meta de eleger 5 deputados com uma campanha com "clareza de objetivos e com coerência" de ideias."Se há um fenómeno político em Portugal é o liberalismo que sem populismo mostrou que é possível tirar pessoa da apatia" para irem votar.O presidente da IL deixou desde já o aviso ao PS que promete fazer uma oposição "forte, constante e implacável".