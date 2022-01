Costa garante maioria absoluta. PAN elege um deputado e CDS fora do Parlamento

41,68%, o que corresponde a 2.2

27,80% e

246.483 votos, de acordo com os resultados finais, faltando apenas apurar os resultados nos círculos da Europa e Fora da Europa. Os socialistas garantem já 117 deputados, estando por determinar quatro mandatos.O PSD, por seu turno, elegeu 76 deputados, dos quais cinco em coligação com CDS-PP, na Madeira, e com CDS-PP e PPM, nos Açores. O partido liderado por Rui Rio obteve1.498.605 votos, ficando a quase 750 mil votos dos socialistas.

7,15%, a que correspondem 3

Leia Também CDS sai do parlamento. Francisco Rodrigues dos Santos já apresentou a demissão

4,98% e

4,46% e

4,39% e

1,61% e

O PAN elegeu apenas a sua porta-voz, Inês Sousa Real, e obteve um total nacional de 1,53% e

1,28% e

O Chega emerge como terceira força política, passando a ter um grupo parlamentar de 12 deputados. O partido liderado por André Ventura obteve85.543 votos.268.414 votos, elegendo oito parlamentares.Em queda, o Bloco de Esquerda foi a quinta força mais votada, com240.257 votos, mas elegeu apenas cinco deputados (em 2019 tinha conseguido 19), abaixo dos seis parlamentares da CDU, que obteve236.630 votos.Já o CDS-PP conseguiu ser a sexta força, com86.578 votos mas sem eleger qualquer deputado. Desta forma, o partido fica pela primeira vez de fora do hemiciclo.82.250 votos, enquanto o Livre elegeu Rui Tavares em Lisboa, mantendo o mandato conquistado em 2019, então por Joacine Katar Moreira, que viria a abandonar o partido. O Livre obteve68.971 votos.A abstenção cifrou-se em 42,04%, sendo a primeira vez desde 2005 que a abstenção baixa face ao sufrágio anterior. Este é também o valor mais baixo desde 2011, quando foi de 41,97%.