Diogo Feio admite fim do CDS

O histórico centrista que depois dos resultados destas eleições, o CDS deve debater todos os cenários, e admite que o caminho do partido pode ter chegado ao fim.O antigo deputado e dirigente escreve no Facebook que com o pior resultado da história, o partido "está no patamar da total irrelevancia, num nível de partidos sem verdadeira representação nacional".Diogo Feio sublinha que "no dia em que todos os partidos não socialistas podem aumentar percentagem e número de deputados, o CDS cai em todos os indicadores" e considera que "será a altura de com seriedade e dignidade fazer uma reflexão no próximo congresso", questionando "que rupturas fazer? Qual o caminho possível, se é que há? O que faz sentido?"Para o antigo deputado e dirigente, nesse congresso "tudo poderá e deverá, com dignidade institucional, estar em aberto".