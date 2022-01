Jerónimo de Sousa: "PS tem opção de fazer entendimentos com PSD ou convergir com a CDU"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, convidou hoje António Costa a "convergir" à esquerda, nomeadamente à CDU, em contraposição de se juntar ao PSD e à direita,"O PS tem na mão a opção de fazer entendimentos com o PSD ou convergir à esquerda, com a CDU, para a resposta aos problemas do país", afirmou Jerónimo de Sousa. Depois, o secretário-geral do PCP acrescentou: "não cedemos a chantagem"."Estamos na disponibilidade de demonstrar essa convergência", reiterou, quando questionado pelos jornalistas sobre a amplitude dessa convergência. "Em torno de coisas concretas", acrescentou. Sobre se teria já falado com António Costa, o Jerónimo disse que o fará quando puder.O secretário-geral do PCP falava numa reação aos resultados eleitorais desta noite que apontam para uma derrota da CDU, dada a redução de mandatos parlamentares. Aliás, foi o próprio Jerónimo de Sousa quem anunciou que o PEV perdeu a representatividade parlamentar. Isto depois de o PCP não ter conseguido eleger dois deputados de peso - João Oliveira, em Évora, e António Filipe, em Santarém.



O secretário-geral dos comunistas falou numa altura em que a CDU apenas tinha eleito um deputado (em Beja), obtendo para já 4,16% dos votos apurados. As projeções das televisões apontavam para a possibilidade de a CDU conseguir entre 2,5% e 6,5% dos votos, elegendo entre 3 e 9 deputados. Ou seja, é já certo que a CDU perderá representatividade no Parlamento.



"É uma perda significativa de deputados. Possivelmente passaremos a seis ou sete mas serão excelentes", respondeu o secretário-geral do PCP.



Sobre se o PS precisará ou não do apoio da CDU para ter maioria parlamentar, ainda não era possível saber na altura em que Jerónimo falou.



Na sua intervenção, Jerónimo de Sousa começou por criticar a sede do PS pela maioria absoluta e a "convergência com o Presidente da República que precipitou eleições". Depois, repetiu a "promoção da bipolarização", que levou a uma "fuga às respostas necessárias para o país". E criticou uma "descarada ação do PS de se apropriar das medidas da CDU".