Resultado é "positivo para o Chega" mas vitória de Costa é "má para o país", diz Ventura

Foi à saída da missa que André Ventura reagiu às primeiras projeções desta legislativas, que colocam o Chega como a terceira força política do país. O líder do Chega assinalou que os resultados das sondagens revelam um "dado positivo e um dado menos positivo".



"Em princípio seremos a terceira força política e ultrapassámos os 7%", destacou Ventura, pela positiva.





Já o dado "menos positivo" é, para o líder do Chega, a reeleição de António Costa, que de acordo com as sondagens, renovará a maioria para poder governar. "É um resultado positivo para o Chega, mas mau para o país, se António Costa voltar a ser primeiro-ministro", declarou.André Ventura deixou ainda recados a outros partidos, como o PSD e o CDS. "Ficamos felizes com o crescimento do Chega. Espero que outros tirem as suas ilações. Os que disseram 'com o Chega não' conseguiram que António Costa saia disto em primeiro", atirou.O secretário-geral do partido, Pedro Pinto, foi o primeiro a reagir às sondagens. O dirigente salientou que "não haverá Governo à direita sem o Chega"."Vamos certamente eleger um grande grupo parlamentar. O Chega vai ter muitos deputados no parlamento e poderá fazer toda a diferença", acrescentou.O dirigente deixou ainda críticas à esquerda. "É certo que a extrema esquerda vai ficar afastada para o cantinho do parlamento onde pertence", declarou Pedro Pinto.O Chega é, segundo as sondagens, o partido mais bem posicionado para conquistar o terceiro lugar nas legislativas. O partido poderá eleger entre seis e 14 deputados, de acordo com as várias projeções.