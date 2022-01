Sondagem Negócios/CMTV: PS vence mas sem garantir maioria. Esquerda continua a ser maioritária na AR

A sondagem da Intercampus para a CM/CMTV/Jornal de Negócios dá o PS como vencedor destas eleições. Os socialistas terão, segundo a sondagem, entre 36,6 e 42,6% dos votos, o que significa poderão mesmo conseguir a tão desejada "maioria reforçada". Ao todo, o PS poderá conseguir entre 108 e 120 deputados na Assembleia da República.Em segundo lugar na sondagem da Intercampus aparece o PSD, com um resultado entre os 26,7 e os 32,7%, o que lhe permitirá eleger entre 77 e 89 deputados. Segue-se o Chega, que passa a terceira força política com mais peso no Parlamento, com um resultado entre os 3,8% e os 7,8% dos votos e entre 6 e 12 deputados.Já o Bloco de Esquerda passa de terceira para quarta força política mais votada, com os dados a darem ao partido entre 2,4 e 6,4%, o que corresponde entre 4 e 10 deputados. O IL surge como quinta força com uma percentagem entre 3,5 e 7,5%, elegendo entre 6 e 12 deputados.A CDU consegue entre 2,5 e 6,5% dos votos, segundo a sondagem, elegendo assim entre 3 e 9 deputados, menos do que em 2019. O PAN consegue entre zero e quatro deputados (1,7%), enquanto a bancada do CDS-PP diminuiu para entre zero e três deputados (1,6%) e o Livre consegue eleger no máximo dois deputados (1,4%).A sondagem Intercampus para a CM/CMTV/Jornal Negócios, realizada no dia 30 de janeiro de 2022, com o objectivo de identificar o resultado da votação para as eleições Legislativas em 2022.O universo da sondagem é constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 23.848 entrevistas, recolhidas em 28 freguesias de Portugal Continental. O erro de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 0,6%. Os resultados da projecção são directamente obtidos a partir de uma sondagem realizada pela Intercampus.