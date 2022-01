Um "mau resultado". "Ao que tudo indica o PS terá uma maioria absoluta", diz Catarina Martins

Correndo o risco de ver a sua bancada de 19 deputados encolher para menos de metade, Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, admite um "mau resultado", frisando que o PS está a caminho da maioria absoluta.



"É um dia difícil e um mau resultado" com "o qual saberemos viver", disse Catarina Martins.



Pelas 22h30, referiu, "parecem-me obvias três coisas: que o PS terá maioria absoluta, que o BE teve um mau resultado e é verdade que há deputados racistas no Parlamento, estaremos cá para lhes responder", resumiu.





Questionada sobre as consequências destes resultados para o partido, Catarina Martins respondeu que as decisões cabem aos militantes. "Faremos o balanço destas edições e tomaremos todas as decisões que os militantes do BE achem por bem".