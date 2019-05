PS vence europeias por larga margem

O PS ganhou as eleições para o Parlamento Europeu realizadas este domingo, 26 de maio. Num ato eleitoral que fica novamente marcado (negativamente) pela elevada taxa de abstenção (provavelmente a maior de sempre), a lista socialista protagonizada por Pedro Marques vence de forma clara, conseguindo uma diferença acima de 10 pontos percentuais, que faz lembrar as vitórias de 2004 e 1999.



Os resultados oficiais divulgados já depois das 22:00 vieram confirmar as projeções à boca das urnas realizadas para as televisões portuguesas.





Quando estão contados os votos em mais de 98% das freguesias, o PS segue com 33,73% dos votos, reforçando a vitória de 2014 (31,5%), o que deverá dar ao partido mais um eurodeputado.

Quanto ao PSD, confirma-se o mau resultado para que apontavam as sondagens e as projeções. Os sociais-democratas obtiveram 22,32% dos votos, o que representa o pior resultado de sempre do partido em europeias (em 2014, coligado com o CDS, obteve 27,7%).

O Bloco de Esquerda é um dos vencedores da noite, com uma votação que fica próxima dos 10%. O outro é o PAN, que garantiu a eleição do primeiro eurodeputado, com uma votação de 4,94%.

CDU e CDS são os perdedores. Os comunistas baixam para 6,68% (12,68% em 2014) e os centristas caem para o quinto lugar, com 6,09%.



PS no topo superior das projeções