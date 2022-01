Legislativas: Impostos, saúde, pandemia e educação marcam as diferenças entre BE e IL

Impostos, saúde, pandemia e educação marcaram as muitas diferenças entre BE e IL no debate de hoje, com bloquistas a acusar os liberais de "fazer da irresponsabilidade propaganda" e a IL a renomear o Bloco como "bloqueio de esquerda".A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, e o presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, estiveram hoje frente a frente na Sic Notícias, num debate para as eleições legislativas de 30 de janeiro sempre em tom cordial e em que as principais trocas de acusações chegaram no final."Na saúde, como na escola e um pouco como tudo o resto, a questão da Iniciativa Liberal não é a liberdade de escolha, é colocar o estado a financiar vários negócios privados. A Iniciativa Liberal, que não gosta nada do Estado, depois quer uma espécie de 'Estado papá' para pagar os negócios de toda a gente", atirou Catarina Martins, no momento em que o debate chegou ao tema da educação.A líder do BE - que por diversas vezes criticou que a IL não tenha ainda programa eleitoral apresentado - recordou uma proposta do programa liberal de 2019 no qual era sugerido que Portugal deixe de financiar o ensino superior público, "empurrando assim os estudantes para créditos a 30 anos com juros de 3% mais spread para financiarem integralmente os seus estudos", considerando que o partido "fica muito caro" à geração mais jovem deste país.Na réplica, João Cotrim Figueiredo disse que, apesar de gostar de responder a esta questão da educação, não queria "deixar acabar o debate" sem falar do seu principal foco nesta campanha que é o crescimento económico."O Bloco de Esquerda tem zero propostas sobre crescimento económico. Aliás, gostava de saber qual é o modelo económico que o Bloco de Esquerda defende", criticou, aproveitando este raciocínio para dar um novo nome ao partido de Catarina Martins, que deveria ser conhecido como o "bloqueio de esquerda".Para o deputado único liberal, o BE, "que em tempos já foi um partido querido pelas camadas mais jovens, hoje em dia perdeu completamente esta capacidade de ser um farol para aqueles que querem um Portugal mais moderno"."O que a Iniciativa Liberal oferece aos jovens é começarem a sua vida com um crédito monumental em cima para poderem estudar se não forem milionários, é pagarem rendas num mercado desregulado que não conseguem pagar e trabalharem sem regras, nem sequer regras salariais, e, portanto, com salários muito baixos", respondeu, na réplica, a líder bloquista.Catarina Martins considerou que a "ideia de um Portugal em que só alguns tem oportunidade e a generalidade é completamente abandonada, é uma ideia absurda, velha", com Cotrim Figueiredo a contrapor que essa não é a ideia do partido."E a Iniciativa Liberal pode fazer da irresponsabilidade propaganda, mas não tem nenhuma ideia que permita a alguém construir aqui vida e nós não desistimos do nosso país", disse Catarina Martins a encerrar o debate.