Legislativas: Rio considera que "a TAP é uma vergonha" e quer reprivatizá-la

O presidente do PSD considerou hoje que "a TAP é uma vergonha", tem sido "um sugadouro" de dinheiro, "não faz serviço público nenhum, só serve o aeroporto de Lisboa", e afirmou querer reprivatizar a transportadora aérea nacional.Rui Rio falava na TVI, num debate com o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, que também defendeu que a TAP "deve ser privatizada, assim como todas as companhias de transportes detidas pelo Estado".Em seguida, o presidente do PSD considerou que "a TAP é uma vergonha". Questionado sobre e a empresa é para privatizar, Rui Rio respondeu: "Sim, sim. Acha que a TAP fica neste estado, a sangrar permanentemente as finanças públicas?".Segundo o líder dos sociais-democratas, "em vez de servir o país como um todo, não faz serviço público nenhum, só serve o aeroporto de Lisboa, abandona Faro, abandona o Porto, abandona as regiões autónomas"."Isto não tem sentido nenhum. A TAP, que foi um sugadouro ao longo de muitos anos, o Governo PSD/CDS privatizou e bem, e o doutor António Costa mal chegou tratou logo de fazer o primeiro erro, que foi nacionalizar, parcialmente, na altura, e agora por força disto tudo nacionalizou completamente", acrescentou.