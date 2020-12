Rutura com o Bloco: “Foi o PS que não quis um entendimento”

Para Ana Gomes, a falta de acordo entre Governo e Bloco de Esquerda no Orçamento do Estado para 2021 é responsabilidade do PS. A ex-eurodeputada lamenta também que não tenha havido acordo escrito no início da legislatura e diz que Marcelo não o exigiu porque sabia que um cenário de instabilidade política o favorecia.

Ana Gomes: "Foi o PS que não quis um entendimento com o Bloco"









