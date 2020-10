ADSE não tem pressa na cobrança das regularizações. “Primeiro quero fechar as tabelas”

A nova presidente da ADSE mostra-se empenhada em fechar as novas tabelas de preços com os privados, que estão em construção há vários anos, embora admita que o trabalho não esteja pronto logo no início do ano. Só depois será tratado o tema das regularizações, que ainda não foram cobradas.

