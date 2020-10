Cobrança de regularizações adiada. “Primeiro quero fechar as tabelas”

O conflito aberto que marcou o início de 2019 começou com os grandes grupos privados de saúde a exigirem à ADSE o cancelamento da cobrança das chamadas “regularizações”. Um montante agora calculado em cerca de 70 milhões de euros que ainda não foi cobrado e que nem o será antes de haver acordo com as novas tabelas, que por sua vez não deverão ser aplicadas antes do final do primeiro trimestre.

Cobrança de regularizações adiada. "Primeiro quero fechar as tabelas"









