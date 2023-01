ADSE vai pagar mais aos privados por consultas e exames

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ADSE vai aumentar os preços que paga aos privados por exames e consultas, com quem convenciona a prestação de serviços.



No espaço de um ano, esta é a segunda vez que sobe o valor pago pela ADSE aos privados, numa decisão que, segundo Eugénio Rosa, representante dos beneficiários do conselho diretivo da ADSE, citado pelo Público, visa "recuperar atos e médicos que têm vindo a sair das convenções com a ADSE e evitar mais saídas".



A proposta do aumento dos preços partiu da ADSE e foi analisada pelo Governo, que, um mês e meio depois já deu luz verde à revisão da tabela de preços. A iniciativa da ADSE foi apresentada depois de a associação que representa os hospitais privados ter feito pressão para a revisão dos valores, com o argumento da subida dos custos provocada pelo aumento da inflação.

Apesar de ser financiada pelos funcionários públicos e de já não receber verbas do orçamento do Estado desde 2014, a ADSE (que foi criada em 1963 como Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado) continua a ser tutelada por dois ministérios – o da Presidência e o das Finanças.