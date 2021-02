“Armazenamento das vacinas só seria mais complicado para a da Pfizer”, considera Paulo Cleto Duarte

O presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF) garante que as farmácias têm capacidade para o armazenamento das vacinas contra a covid. Paulo Cleto Duarte admite, no entanto, que a vacina da Pfizer pode levantar maiores dificuldades. Quanto ao risco de vacinação indevida, o responsável assegura que existem mecanismos para prevenir as situações.

