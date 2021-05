Autoagendamento para maiores de 50 anos está por dias

Diogo Serras Lopes, durante uma visita ao Hospital de Vila Franca de Xira que decorreu esta manhã. "Não tenho ainda uma data específica. Acho possível [que seja ainda esta semana], mas, se não for, é uma questão de dias. Parece-me bastante evidente, até porque a vacinação está a decorrer a um ritmo bastante acelerado. Não há nenhuma razão para que esse ritmo desacelere a partir de agora, embora exista alguma prevalência de segundas doses que diminui a capacidade de primeiras doses", disse.

Diogo Serras Lopes adiantou ainda que estão já a ser vacinadas há algumas semanas as pessoas que terão anteriormente contraído a doença. Segundo o que indica a Agência Europeia do Medicamento (EMA), a recuperação de uma infeção por covid-19 cria no organismo anticorpos que deverão durar cerca de três meses.Questionado quanto à possibilidade de se adiantar a vacinação da população mais jovem em Lisboa, devido à maior prevalência da doença na região, o secretário de estado da Saúde disse não saber se "uma vacinação específica para uma população mais jovem em Lisboa" faz sentido, "mas, se fizer sentido, será obviamente uma coisa que consideraremos".