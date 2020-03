Coronavírus: Direita aponta "erros" e resposta tardia, esquerda quer mais SNS

Telmo Correia lembrou que não foram controlados os voos, em especial oriundos de Itália, que o plano de contingência foi adotado "dois meses e meio depois do início da epidemia, que não houve reforço imediato de meios e profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que a linha de Saúde24 "não funcionou e entrou em colapso", e sustentou que a comunicação feita pelas entidades foi "em muitos casos absolutamente errática", lembrando que o encerramento dos estabelecimentos de ensino agora decidido foi pedido há vários dias pelo CDS. "Perdemos tempo", resumiu o líder parlamentar do CDS .O CDS "não foge ao apelo" à união feito pelo primeiro-ministro, mas exige "determinação", prosseguiu o parlamentar antes de deixar um longo rol de perguntas para a ministra da Saúde, Marta Temido, que representa o Governo neste debate na Assembleia da República: vai haver condições para a realização de mais testes de diagnóstico; os profissionais de saúde terão os equipamentos necessários quando for atingido o pico do surto; quantos profissionais vão reforçar o SNS; o SNS ficará livre das cativações do Ministério das Finanças; qual o número de camas disponíveis; qual a capacidade em termos de ventilação; não fará sentido criar hospitais específicos para combater a pandemia; pediu ainda garantias sobre o funcionamento da Saúde24 e "medidas mais sérias nas fronteiras".Seguiram-se ainda outras questões colocadas por Ana Rita Bessa. A também deputada centrista quer saber se não "haverá controlos nas fronteiras", sobretudo nos voos de "países particularmente afetados" como França e Espanha e se haverá medidas para evitar contágio ns transportes públicos.Já o deputado do PSD, Ricardo Baptista Leite, sublinhou que este "tem de ser um momento de união" e apelou a todos que "cancelem tudo e que fiquem em casa" para interromper o ciclo de contágio do novo coronavírus.Baptista Leite considera premente evitar a situação que se vive em Itália, país onde, devido à incapacidade de resposta do setor da saúde, se discutem condições de acesso a cuidados intensivos, designadamente em função da idade ou de outras doenças, e, como tal, frisou que o país dispõe de "1.400 camas com ventiladores" quando podem "ser necessárias 20 mil".O deputado social-democrata apelou ainda ao recurso ao apoio dos estudantes de medicina, enfermagem, farmácia e ainda dos militares.A ministra Marta Temido, que remeteu respostas para o final deste debate, admitiu apenas que perante a gravidade da situação "avizinham-se dias de enorme esforço".Bloquistas e comunistas, em linhas com o verificado também na generalidade das bancadas parlamentares, consideram necessário garantir condições do reforço da capacidade de resposta do SNS. Nesse sentido, tanto o deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, como a deputada do PCP, Paula Santos, apontaram a necessidade de assegurar autonomia ao SNS para contratar os meios e profissionais necessários para responder à pandemia sem constrangimentos impostos pelas Finanças.Moisés Ferreira acompanhou o PSD ao pedir a "mobilização imediata de todos os profissionais de saúde reformados, todos os médicos internos e todos os estudantes de medicina para, por exemplo, reforçar a Linha de Saúde24". Reiterou ainda a proposta ontem feita pela líder do Bloco com vista à "requisição dos profissionais, meios e instalações ao setor privado para reforçar o número de profissionais e capacidade de internamento e prestação de cuidados do SNS" e defendeu ser "necessário limitar as exportações de equipamentos de proteção individual".



Pelo seu lado, Paula Santos notou ser preciso aumentar a "capacidade de camas de cuidados intensivos" e a "resposta ao nível dos ventiladores e de isolamento". A deputada comunista recuperou também a exigência feita na véspera pelo secretário-geral Jerónimo de Sousa de que "os trabalhadores têm de ter os direitos e rendimentos assegurados", desde logo mediante o "pagamento do salário a 100%".



Bebiana Cunha (PAN) pediu "foco, determinação e responsabilidade" ao Governo, enquanto os deputados João Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal) e André Ventura (Chega) consideram que as medidas ontem adotadas pelo Governo não são suficientes. Cotrim Figueiredo diz que o "isolamento social é a única" via para travar a pandemia e Ventura apelou a que não haja "medo de controlar as fronteiras".





Antes, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, tinha avaliado as medidas anunciadas como "adequadas, proporcionais e necessárias ao momento" que se vive, sustentando que nesta fase se dispensam "querelas partidárias" pois é necessária a "coesão e solidariedade de todos" para que o país possa responder à propagação da Covid-19.