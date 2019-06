Chumbo da Lei de Bases da Saúde: a culpa é tua

A líder do Bloco de Esquerda e o primeiro-ministro voltaram a trocar acusações sobre a Lei de Bases da Saúde a poucas horas da sua votação. Numa altura em que já não parece haver qualquer margem para mais negociações ou novos recuos, Catarina Martins e António Costa preocuparam-se sobretudo em descartar responsabilidades pelo chumbo da lei e atribuindo-as inteiramente ao seu interlocutor.





O assunto foi levantado por Catarina Martins juntamente com as alterações à lei laboral cuja viabilização terá de ser feita com a direita, já que Bloco e PCP já deram a entender que votarão contra. A líder bloquista apelou ao primeiro-ministro que aceite a proposta do seu partido de deixar para a próxima legislatura a questão das PPP de modo a que a lei de bases possa ser aprovada. "Disse que o negócio das PPP é coisa pouca. Eu não concordo, mas se pensa assim, não deixe que isso ponha em causa a nova Lei de Bases da Saúde", disse Catarina Martins".